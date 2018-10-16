Возгорание двух судов произошло в Омске

Омск, , 07:34 — REGNUM Два буксира-толкача загорелись на площади около тысячи квадратных метров в Омске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Омской области.

ЧП произошло во вторник, 16 октября, на улице Электрификаторов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Оба буксира находятся на берегу для распила, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила 1000 квадратных метров».

Пожарные подразделения, прибывшие на место ЧП, уже локализовали возгорание двух судов.

Причины ЧП пока неизвестны.

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