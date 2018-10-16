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Захвативший заложницу в Кёльне назвал себя террористом

Происшествия

Всего в ходе происшествия на привокзальной площади Кёльна были ранены 4 человека

Кёльн, Германия, 16 октября 2018, 07:26 — REGNUM  Немецкая полиция расследует возможный террористический фон захвата заложницы в районе главного вокзала Кёльна, передает телеканал N-TV 16 октября.

По словам представителя полиции, злоумышленник заявил, что является членом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При нем были обнаружены документы на имя 55-летнего уроженца Сирии, получившего разрешение на пребывание в Германии до 2021 года. Указанный в документах человек уже известен немецкой полиции из-за нескольких краж и мошенничества.

Всего 15 октября на Бреслауэрплатц были ранены четыре человека. Злоумышленник поджег коктейль Молотова в ресторане быстрого питания, в результате серьезные ожоги получила 14-летняя девочка, еще один человек отравился дымом. Когда сработала пожарная сигнализация, вооруженный мужчина взял в заложники женщину и укрылся с ней в аптеке на несколько часов. Он угрожал поджечь заложницу.

Женщина получила ранения средней степени тяжести. При полицейском штурме захватчик получил несколько пулевых ранений, сдался и был отправлен в реанимацию.

У полиции нет полной уверенности в том, что документы действительно принадлежат нападавшему.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе полицейской операции был эвакуирован и закрыт главный вокзал Кёльна. В результате было серьезно нарушено движение поездов, сотни рейсов опоздали на несколько часов или были отменены.

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