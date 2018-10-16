ВСУ семь раз обстреляли ЛНР во время перемирия

Луганск, , 07:26 — REGNUM Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась семи обстрелам со стороны ВСУ за сутки 15 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики обстреляли пгт Донецкий и Калиново, поселок Михайловка и села Калиновка, Сокольники и Лозовое из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 29 августа действует «школьное» перемирие. Несмотря на первоначальное снижение интенсивности обстрелов, спустя некоторое время ВСУ вернулись к «обычному» режиму ведения боевых действий, снова увеличив интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР.