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Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Владивосток, 16 октября 2018, 07:18 — REGNUM  Во Владивостоке самосвал обрушил надземный пешеходный переход, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает 16 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 06:05 по местному времени на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе поворота на бухту Тихая.

«У самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что упавшая металлическая конструкция длиной 40 метров перекрыла две полосы участка дороги, в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время движение на данном участке дороги перекрыто в обоих направлениях. На месте ЧП работают ремонтно-восстановительные бригады.

Напомним, ранее в городе Свободный в Амурской области произошло обрушение двух пролетов виадука на железнодорожное полотно. В момент обрушения по мосту двигался грузовик, водитель которого был госпитализирован с травмами. Под мостом стоял грузовой поезд, пешеходов на мосту не было.

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Обрушения мостов
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