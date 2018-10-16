В ОАЭ арестовали рабочего из Пакистана за домогательство

Абу-Даби, , 05:34 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах был арестован на три месяца рабочий из Пакистана, которые «шлепнул и облапал» французскую туристку, сообщает Gulf News.

Сообщается, что инцидент произошел в Дубае в августе. Две туристки из Франции искали гостиницу и остановились недалеко от стройплощадки, где заметили мужчину в форме. Они приняли его за охранника и согласились, чтобы он указал им путь до отеля и проводил их. После того, как мужчина отвел француженок в гостиницу, он шлепнул одну из них и повел себя непристойно.

Туристка после этого вызвала полицию, которая арестовала пакистанского рабочего. После окончания срока отбытия наказания его депортируют из страны.