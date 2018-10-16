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На Южном Урале сбившему ребенка водителю скорой грозит пятилетний срок

Происшествия

Водитель сбил девочку 2011 г.р. на нерегулируемом пешеходном переходе

На Южном Урале сбившему ребенка водителю скорой грозит пятилетний срок
Bissig
Скорая помощь

Верхний Уфалей, Челябинская область, 16 октября 2018, 05:28 — REGNUM  Наказание в виде пяти лет лишения свободы грозит водителю скорой помощи, насмерть сбившему ребенка в городе Верхний Уфалей (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Несчастье случилось в июле. Водитель скорой помощи на служебном автомобиле наехал на девочку 2011 г.р., переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Не приходя в сознание, через несколько дней ребенок скончался в больнице», — сообщили в полиции.

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 3 статьи 264 УК РФ).

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в МВД РФ.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в центре Перми напротив ТЦ «Гостиный двор» женщина, управляя автомобилем Nissan, столкнулась с FIAT, после чего японский автомобиль выбросило на тротуар. В результате пострадал девятилетний ребенок.

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Дорожно-транспортные происшествия
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