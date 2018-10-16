На Южном Урале сбившему ребенка водителю скорой грозит пятилетний срок

Верхний Уфалей, Челябинская область, , 05:28 — REGNUM Наказание в виде пяти лет лишения свободы грозит водителю скорой помощи, насмерть сбившему ребенка в городе Верхний Уфалей (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Несчастье случилось в июле. Водитель скорой помощи на служебном автомобиле наехал на девочку 2011 г.р., переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Не приходя в сознание, через несколько дней ребенок скончался в больнице», — сообщили в полиции.

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 3 статьи 264 УК РФ).

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в МВД РФ.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в центре Перми напротив ТЦ «Гостиный двор» женщина, управляя автомобилем Nissan, столкнулась с FIAT, после чего японский автомобиль выбросило на тротуар. В результате пострадал девятилетний ребенок.

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