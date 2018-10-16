В угольной шахте на севере Китая произошел взрыв газа, есть погибшие

Чунцин, Китай, , 05:17 — REGNUM Пятеро человек погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва газа на угольной шахте в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 11:45 по местному времени 15 октября на угольной шахте Лиюаньба в городе Шихао округа Цицзян Чунцинского муниципалитета. По информации источников, шахта принадлежит компании одной из дочерних компаний Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.

Как стало известно, работа на шахте была приостановлена незадолго до инцидента. Взрыв произошёл, когда рабочие запечатывали вход в шахту. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь для лечения. Начато расследования причин произошедшего.

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