Вторник, 16 Октября 2018 года
05:27:06 МСК

В угольной шахте на севере Китая произошел взрыв газа, есть погибшие

Происшествия

Взрыв прогремел около 11:45 по местному времени 15 октября на угольной шахте Лиюаньба в городе Шихао округа Цицзян Чунцинского муниципалитета

Чунцин, Китай, 16 октября 2018, 05:17 — REGNUM  Пятеро человек погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва газа на угольной шахте в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 11:45 по местному времени 15 октября на угольной шахте Лиюаньба в городе Шихао округа Цицзян Чунцинского муниципалитета. По информации источников, шахта принадлежит компании одной из дочерних компаний Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.

Как стало известно, работа на шахте была приостановлена незадолго до инцидента. Взрыв произошёл, когда рабочие запечатывали вход в шахту. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь для лечения. Начато расследования причин произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахтеры на севере Китая получили доступ к связи 4G на глубине 500 метров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить