В Киеве произошла массовая драка с применением травматического оружия

Киев, , 05:18 — REGNUM В Киеве во время лотереи «Космолот» произошел конфликт между посетителями, переросший в массовую драку, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что в драке участвовали около 40 человек. В ходе драки применялись ножи и травматическое оружие. Один из пострадавших был госпитализирован. Как сообщают очевидцы, еще до момента прибытия полиции на место происшествия все участники драки разбежались.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в киевском кафе произошла драка со стрельбой. В драке участвовали трое нетрезвых мужчин, один из которых в ходе конфликта достал пистолет. В результате стрельбы пострадали двое охранников заведения, пытавшихся усмирить правонарушителей.

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