Грузовик снес виадук и перекрыл трассу во Владивостоке

Владивосток, , 04:50 — REGNUM На трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого грузовик снес виадук, сообщает ИА Primamedia.

Сообщается, что в результате столкновения виадук упал на проезжую часть и перекрыл движение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они собираются распилить виадук на части и убрать его с дороги, чтобы возобновить движение по трассе.

Работы по расчистке проезжей части планируют завершить к 15:00 по хабаровскому времени. Пострадавших в результате ДТП нет.