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Грузовик снес виадук и перекрыл трассу во Владивостоке

Происшествия

Убрать остатки виадука с проезжей части планируют к 15:00 по местному времени

Владивосток, 16 октября 2018, 04:50 — REGNUM  На трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого грузовик снес виадук, сообщает ИА Primamedia.

Сообщается, что в результате столкновения виадук упал на проезжую часть и перекрыл движение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они собираются распилить виадук на части и убрать его с дороги, чтобы возобновить движение по трассе.

Работы по расчистке проезжей части планируют завершить к 15:00 по хабаровскому времени. Пострадавших в результате ДТП нет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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