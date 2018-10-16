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Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Кёльне

Происшествия

Спецподразделения полиции решились на штурм

Кёльн, Германия, 16 октября 2018, 04:08 — REGNUM  Спецподразделения полиции ФРГ задержали мужчину, ранее захватившего в заложники женщину на железнодорожном вокзале Кёльна, сообщает Bild.

Сообщается, что полиция решилась на штурм здания аптеки с целью освобождения заложников. В результате спецоперации преступник был тяжело ранен — он получил ранение в живот. Заложница получила легкие травмы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Как отмечает издание, мотивы преступника до сих пор не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный мужчина взял в заложники женщину в аптеке, располагавшейся в здании железнодорожного вокзала Кёльна. Территория вокзала была оцеплена вооруженными полицейскими, представители полиции заявляли об установлении контакта со злоумышленником.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Кёльна установила контакт с захватившим заложников

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