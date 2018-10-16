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Полиция Кёльна установила контакт с захватившим заложников

Происшествия

Других подробностей полиция не сообщила

Кёльн, Германия, 16 октября 2018, 03:55 — REGNUM  Полиция Кёльна установила контакт с человеком, захватившим заложников на железнодорожном вокзале города, заявил представитель немецкой полиции в эфире телеканала N-TV.

Как отмечает полиция, обстоятельства и мотивы, побудившие человека захватить заложников, до сих пор не известны. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком Кёльне в районе главного вокзала города полиция проводит спецоперацию в связи с захватом заложников в аптеке. Сообщается, что вокзал закрыт, а его территория оцеплена вооруженными полицейскими.

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