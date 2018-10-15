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В Ростовской области убит подросток: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Следователи ищут предполагаемого преступника

Ростов-на-Дону, 15 октября 2018, 22:44 — REGNUM  В Ростовской области следователи ищут предполагаемого убийцу 14-летнего подростка, тело которого было обнаружено в Каменске-Шахтинском сегодня, 15 октября, сообщает ИА REGNUM.

«Выполняются неотложные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», — уточнили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Ребёнка с признаками насильственной смерти нашли на набережной местные жители. Об этом сообщает ряд местных интернет-изданий со ссылкой на собственные источники.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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