Дело о громком убийстве школьницы на Урале дошло до суда

Екатеринбург, , 22:27 — REGNUM В Екатеринбурге завершено следствие по громкому уголовному делу об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. 48-летний гражданин кроме этого обвиняется ещё в нескольких преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

Также бывшему бизнесмену вменяют угрозу убийством, кражу, два случая насильственных действий сексуального характера и три изнасилования. Его преступный путь, полагают следователи, тянулся с 1999 года.

Все преступления были совершены в Екатеринбурге. Наиболее тяжким обвинением является убийство школьницы, совершённое с особой жестокостью и сопряжённое с изнасилованием. Ночью 18 сентября 2011 года он изнасиловал девочку и затем с особой жестокостью убил, заявляют следователи.

Изначально по подозрению в убийстве была задержана мачеха подростка. Пикантность в том, что она созналась в совершении преступления. Каким образом и под давлением кого именно это произошло, история умалчивает. А факты таковы. Женщина была задержана и несколько дней провела в изоляторе. Следователи требовали её ареста. Но через несколько дней стало понятно, что к убийству мачеха не имеет отношения, и её отпустили.

Предполагаемый убийца был пойман в мае 2017 года. И он, как уверяют следователи, признался и написал явку с повинной. Теперь дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем обвиняемого ждёт суд.

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