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На месте захвата заложницы в Кёльне найдены документы гражданина Сирии

Происшествия

В полиции пока не могут сказать, принадлежат ли документы подозреваемому

Кёльн, Германия, 15 октября 2018, 21:34 — REGNUM  Полиция обнаружила удостоверение личности на имя 55-летнего гражданина Сирии на месте захвата заложницы в Кёльне, передаёт Deutsche Welle.

Согласно сообщению полиции, владелец документа имел право на пребывание на территории ФРГ до 2021 года. При этом мужчина ранее привлекался за различные правонарушения, в том числе кражу и распространение наркотиков.

Подчёркивается, что личность захватившего заложницу до настоящего времени не установлена, и в полиции не могут однозначно сказать, принадлежит ли найденное удостоверение подозреваемому.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня неизвестный захватил заложницу в аптеке, расположенной в здании железнодорожного вокзала в Кёльне. Полиция нейтрализовала злоумышленника, в настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пострадавшая женщина получила лёгкое ранение и также была доставлена в больницу.

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