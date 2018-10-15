В результате теракта в афганской провинции Тахар погибло 22 человека

Кабул, , 23:40 — REGNUM Официальный представитель губернатора провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) Мохаммад Джавад Хиджри подтвердил, что количество убитых в результате террористической атаки на предвыборный митинг кандидата в парламент Афганистана Назифа Бега возросло до 22 человек, еще 36 получили ранения. Ранее сообщалось о 12 погибших и 32 раненых.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, атака была организована террористом-смертником на мотоцикле.

Теракт осудил президент Афганистана Ашраф Гани. Глава государства отметил, что враги страны не смогут сломить волю афганского народа и ослабить его стремление провести успешные демократические выборы.

Миссия ООН по содействию Афганистану также отреагировала на теракт в провинции Тахар. В официальном аккаунте миссии в социальной сети Twitter говорится, что ООН глубоко обеспокоена растущим уровнем насилия в Афганистане в преддверии выборов в парламент страны и увеличивающимся количеством жертв среди мирного населения.

Посол США в Кабуле Джон Басс также осудил теракт и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последовать его примеру. Американский дипломат сказал, что если движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезно настроено по отношению к мирному процессу в стране, то оно должно осудить атаку и наказать тех, кто за нее ответственен.