В Тюмени осуждены автоподставщики из Калининграда и Махачкалы

Тюмень, , 21:40 — REGNUM В Тюмени осуждены члены организованной преступной группы, которая специализировалась на автоподставах со «сбитым пешеходом». Жертвами мошенников были водители дорогих иномарок. Центральный районный суд Тюмени вынес 15 октября 2018 года приговор в отношении шести жителей Калининградской области и жителя Махачкалы (Дагестан), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в сентябре 2013 года житель Калининграда сколотил организованную преступную группу из пяти земляков и махачкалинца для мошенничества с дорогими автомобилями в Тюмени. Группа с сентября 2013 года по июнь 2014 года совершили шесть случаев мошенничества и пять покушений на мошенничество путём так называемых автоподстав.

Участники группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Якобы водитель дорогостоящей иномарки наехал на пешехода. «Потерпевший» представлялся сотрудником силового ведомства, прибывшим в Тюмень в командировку из Москвы. Сообщалось, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми лжесиловик был награжден за отличную службу. Тут же находился свидетель ДТП, тоже участник преступной группы. Водители дорогих авто склонялись к возмещению ущерба на месте.

Таким образом шесть водителей отдали аферистам более 3,6 млн рублей. Пятеро отказались платить, требуя фиксации ДТП в определённом законном порядке.

Как выяснилось, участники группы провернули аналогичные аферы в Челябинске, и в 2016—2017 годах были осуждены. Сбежавшего организатора группы схватили в сентябре 2017 года в Калининграде и этапировали в Тюмень.

Суд всем семи фигурантам уголовного дела назначил лишение свободы — на сроки от 3 лет 1 месяца до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Четырём осуждённым с учётом приговоров Ленинского районного суда Челябинска предстоит уплатить и штрафы в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.