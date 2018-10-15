«Как узнать, что Трамп врет»: что обсуждают при его визите во Флориду

Таллахасси, США, , 20:22 — REGNUM Дональд Трамп прибыл во Флориду, недавно перенесшую разрушительное действие урагана «Майкл». В своем твиттере президент США также говорит о том, что он думает о «великих фермерах Алабамы и многих наших друзьях в Северной и Южной Каролине».

Примечательно, что в комментариях к этому сообщению пользователи «от имени Флориды почтительно благодарят» Трампа и просят его лучше «проследовать в Южную Каролину». Один из пользователей делится мемом: «Как узнать, что Трамп лжет? Это когда его губы двигаются. Или когда его пальцы пишут в твиттере». Не обошлось и без упоминаний России, которая «под шумок» предвыборных скандалов якобы внедрила свою марионетку на пост американского президента.

В то же время конгрессмен от штата Флорида Марта Роби благодарит президента:

«Спасибо вам за поддержку! Мы вместе пройдем через этот трудный период восстановления».

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв урагана «Майкл» выросло до 17, и, вероятно, станет известно и о новых потерях.