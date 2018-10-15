В Чечне пятилетняя девочка ранена выстрелом в голову

Грозный, , 18:15 — REGNUM В Чечне получила пулевое ранение головы пятилетняя девочка. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга ребенок доставлен в Шелковскую районную больницу, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установлено в ходе доследственной проверки, выстрел в область виска был произведен из пневматического оружия. Кто стрелял и при каких обстоятельствах, не сообщается, однако в надзорном ведомстве уточнили, что травму девочка получила по месту жительства в результате неосторожного обращения с оружием.

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Напомним, в январе 2018 года в станице Шелковской в Чечне два брата играли с травматическим пистолетом отца, в результате случайным выстрелом был убит семилетний ребенок. Трагически закончился подобный случай в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни в 2016 году, когда семилетний мальчик ранил своего пятилетнего брата из пистолета отца.