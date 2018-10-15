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На «оранжевой» линии метро Москвы произошёл сбой в движении поездов

Происшествия

Причиной сбоя послужила поломка светофоров

Москва, 15 октября 2018, 18:14 — REGNUM  На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошёл сбой в графике движения поездов. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«По техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов. Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей о причинах сбоя не приводится. Между тем в Telegram-канале Mash сообщается, что движение на всей ветке фактически остановилось из-за поломки светофоров — все светофоры горели только красным.

По данным пресс-службы метрополитена, к настоящему моменту движение на Калужско-Рижской линии введено в график.

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ЧП в метрополитене
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