Подозреваемый в захвате заложницы в Кёльне находится в реанимации

Кёльн, Германия, , 18:05 — REGNUM Мужчина, захвативший заложницу на железнодорожном вокзале в Кёльне, доставлен в больницу. Об этом сообщается в микроблоге городской полиции в Twitter.

Как отмечается, медики оценивают состояние подозреваемого как тяжёлое. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Напомним, днём 15 октября неизвестный захватил заложницу в аптеке, расположенной в здании вокзала в Кёльне. Полиции удалось нейтрализовать злоумышленника. Женщина получила лёгкое ранение и также была доставлена в больницу.

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