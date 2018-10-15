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Подозреваемый в захвате заложницы в Кёльне находится в реанимации

Происшествия

Состояние подозреваемого оценивается как тяжёлое

Кёльн, Германия, 15 октября 2018, 18:05 — REGNUM  Мужчина, захвативший заложницу на железнодорожном вокзале в Кёльне, доставлен в больницу. Об этом сообщается в микроблоге городской полиции в Twitter.

Как отмечается, медики оценивают состояние подозреваемого как тяжёлое. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Напомним, днём 15 октября неизвестный захватил заложницу в аптеке, расположенной в здании вокзала в Кёльне. Полиции удалось нейтрализовать злоумышленника. Женщина получила лёгкое ранение и также была доставлена в больницу.

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