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Восток Йемена атаковал циклон «Лубан»

Происшествия

Наиболее тяжелой является ситуация в городе Гайда

Аден, Йемен, 15 октября 2018, 17:49 — REGNUM  Тропический циклон «Лубан» атаковал восток Йемена — многие районы пострадали от шторма, ливней и наводнений, 15 октября передает агентство Associated Press.

Из-за циклона в ряде районов Восточного Йемена закрыты школы и госучреждения, проводится эвакуация жителей наиболее пострадавших территорий.

Наиболее тяжелой является ситуация в городе Гайда, где в срочной эвакуации из-за наводнений нуждаются около 50 семей. Глава города Раджех Бакрит описывает ситуацию как «катастрофическую».

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