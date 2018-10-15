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Во владимирской школе зарегистрирована вспышка пневмонии

Происшествия

Началось санитарно-эпидемиологическое расследование

Владимир, 15 октября 2018, 17:45 — REGNUM  Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту вспышки пневмонии в школе №36 областного центра. Как сообщили 15 октября в пресс-службе управления, с начала сентября в школе пневмонией заболели шесть учеников, четверо из них — за последние три недели.

Управление уже нашло нарушения в школе, которые и поспособствовали распространению пневмонии. Например, в школе не соблюдался противоэпидемиологический режим, кроме того, было выявлено переуплотнение учеников. Также из школы не поступила информация о фактах заболевания.

«Несвоевременное информирование и позднее начало проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий привело к затягиванию сроков локализации и ликвидации очагов», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас во Владимирской области нет превышения эпидемиологического порога по ОРВИ. Всего с 8 по 14 октября за медицинской помощью в регионе обратились 9159 человек, из них 5761 ребенок.

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