Главврач дагестанской больницы подозревается в растрате 3,9 млн рублей

Махачкала, , 17:27 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении главного врача Центральной городской больницы дагестанского Южно-Сухокумска. Он подозревается в нецелевом использовании средств обязательного медицинского страхования, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что в 2017 году главный врач больницы заключил с подрядчиком контракт на выполнение ремонта здания учреждения. Сумма сделки составила 7,4 млн рублей. Однако большую часть из этой суммы, а именно 3,9 млн рублей, руководитель оплатил из средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, главный врач больницы допустил использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале октября в Дагестан прибыла группа из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Она в течение месяца будет изучать состояние дел в Дагестане в сфере медицинского страхования. Предметом анализа специалистов ведомства станут в том числе бухгалтерское и юридическое направления деятельности дагестанского отделения.

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