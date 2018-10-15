Полиция задержала второго подозреваемого после захвата заложницы в Кёльне

Кёльн, Германия, , 17:19 — REGNUM После захвата заложницы на железнодорожном вокзале Кёльна задержан второй подозреваемый. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской полиции.

По его словам, возможный соучастник был задержан перед зданием вокзала. В настоящее время полиция устанавливает его личность.

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Как передавало ИА REGNUM, днём 15 октября неизвестный мужчина захватил заложницу в аптеке, расположенной в здании вокзала в Кёльне. Сам вокзал и площадь перед ним были оцеплены. Позднее в полиции сообщили о нейтрализации преступника. Захваченная в заложники женщина получила лёгкое ранение и была доставлена в больницу.

Подробностей о личности и возможных мотивах злоумышленника в правоохранительных органах пока не приводят.

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