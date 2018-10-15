Пытаясь спасти кошку из огня, на пожаре в Калужской области погиб мужчина

Жиздра, Калужская область, , 20:03 — REGNUM В калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожар погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. Как сообщил 15 октября корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Аверкиев, по предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов.

Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств пожара, назначены судебно-медицинская экспертиза и пожаро-техническое исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, при ликвидации пожаре в частном дома в деревне Беликово Сухиничского района Калужской области обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения. Дом загорелся около 8 часов утра На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении было установлено газовое отопительное оборудование. Ранее в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя мать и 34-летний сын. Возгорания послужила неисправность электропроводки. Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.

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