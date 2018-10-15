Тропический шторм «Тара» атаковал побережье Мексики

Пуэрто-Вальярта, Мексика, , 16:54 — REGNUM Тропический шторм «Тара» атаковал Тихоокеанское побережье центральной Мексики, 15 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент стихия бушует в штатах Мичоакан, Колима и Халиско. «Тара» принесла с собой сильные ливни, которые угрожают подтоплениями ряду районов.

Сила ветра шторма достигает 65 километров в час, он движется на северо-запад со скоростью два километра в час.

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