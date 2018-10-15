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Число жертв наводнения на юго-западе Франции достигло 13 человек

Происшествия

Все погибшие были жителями городка Требе

Париж, 15 октября 2018, 16:46 — REGNUM  Жертвами внезапного наводнения на юго-западе Франции стали 13 человек, 15 октября передает агентство Associated Press.

По заявлению Министерства внутренних дел Франции, все погибшие были жителями города Требе. Также пятеро человек серьезно пострадали, один числится пропавшим без вести. Число погибших может увеличиться.

Наводнения на юго-западе Франции вызваны штормом и ливнем — за несколько часов в ряде районов выпала двух-трехмесячная норма осадков.

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Наводнения
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