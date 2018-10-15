В Калуге уничтожили уникальный дом — памятник деревянного модерна

Калуга, , 20:00 — REGNUM В Калуге снесли дом архитектора Яковлева на улице Луначарского — уникальное деревянное строение начала XX века. Ситуация стала главной темой заседания регионального кабинета министров, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM.

Это здание постройки 1910 года, образец деревянного модерна. Оно долгое время разрушалось, но в 2017 году волонтёры проекта «Том Сойер Фест» собственными силами отреставрировали историческую постройку. Однако 13 октября 2018 года дом был внезапно снесен собственником, что вызвало резко негативную реакцию краеведов и общественности. Как заявил на заседании городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, снос данного дома не был согласован собственником ни с городской управой, ни с сетевыми компаниями.

«Это абсолютно недружественный акт по отношению к городу и горожанам. Он не учитывает интересы городского сообщества, городской управы. Это своего рода вызов. Поэтому я хотел бы попросить правоохранительные и контрольные органы проверить законность сноса объекта и уже по результатам принять соответствующее решение. Я со своей стороны буду очень внимательно к этому конкретному случаю подходить, естественно, в рамках законодательства. Детально разберусь. Таких случаев в нашем городе больше не будет», — заверил калужский градоначальник.

По мнению первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Денисова, в данном случае вины городских властей нет, а есть неправильная позиция собственника. С учетом того, что в Калуге немало объектов культурного наследия, которые находятся в частной собственности, Денисов предложил калужской горуправе решать возникающие спорные вопросы на основе публичного диалога между собственниками таких жилых помещений и краеведами.

«Было бы интересно на конкретном примере обсудить особенности действующего законодательства, связанного со статусом подобных объектов, его снятием и установлением, правами собственника в подобных многоквартирных жилых домах», — заявил замгубернатора.

Напомним, история уничтоженного дома началась в 1910 году. Известный калужский архитектор Александр Яковлев, который также участвовал в создании дома купцов Ракова и Домогацкого, зданий городской синагоги и Пушкинского училища, самостоятельно разработал проект строения в стиле деревянного модерна.

«Дом Яковлева вместе с угловым зданием — зданием Народной гимназии — создаёт начало улицы Луначарского. Получается определённый архитектурный комплекс, который обращает нас к ранней истории этого места — в том числе той, которая связана с Константином Эдуардовичем Циолковским. Без таких зданий исторические связи разрушаются. Если мы хотим, чтобы наш город оставался историческим, чтобы было ощущение сопричастности с XVIII—XIX веками, эти виды нужно сохранять», — считает генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий Бессонов.

На протяжении десятилетий уникальный дом городскими властями официально именовался памятником архитектуры, но в 2008 году дом архитектора Яковлева этого статуса лишили, а в 2018 году жильцов дома расселили и после этого дом сразу продали за 17 млн рублей частному лицу.