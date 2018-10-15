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Ситуация с захватом заложников в Кёльне. Видео с места событий

Происшествия

Точное число захваченных людей еще не выяснено

Ситуация с захватом заложников в Кёльне. Видео с места событий
Gil Megidish
Полиция. Германия

Кёльн, Германия, 15 октября 2018, 16:32 — REGNUM  В сети опубликована видеозапись с места захвата людей в Кёльне. Кадры происходящего на привокзальной площади обнародовал телеканал N-tv.de.

Видео демонстрирует действия экстренных служб и оцепление привокзальной площади Бреслауэрплац. Можно заметить задымление.

По предварительным данным, захваченных людей удерживают в помещении аптеки. Их точное число пока не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Кёльна неизвестные злоумышленники захватили заложников. Полиция вступила в переговоры с захватчиками.

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