Ситуация с захватом заложников в Кёльне. Видео с места событий

Кёльн, Германия, , 16:32 — REGNUM В сети опубликована видеозапись с места захвата людей в Кёльне. Кадры происходящего на привокзальной площади обнародовал телеканал N-tv.de.

Видео демонстрирует действия экстренных служб и оцепление привокзальной площади Бреслауэрплац. Можно заметить задымление.

По предварительным данным, захваченных людей удерживают в помещении аптеки. Их точное число пока не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Кёльна неизвестные злоумышленники захватили заложников. Полиция вступила в переговоры с захватчиками.