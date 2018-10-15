Полиция нейтрализовала захватившего заложников на вокзале Кёльна

Кёльн, Германия, , 16:30 — REGNUM Сотрудники полиции обезвредили мужчину, захватившего заложников на железнодорожном вокзале Кёльна. Об этом сообщается в микроблоге городской полиции в Twitter.

Как отмечается, преступник «находится под контролем», оперативные мероприятия на данный момент продолжаются.

По сведениям полиции, захваченная в заложники женщина получила лёгкое ранение, пострадавшую увезли в больницу.

Напомним, ранее появилась информация о захвате заложников в аптеке, расположенной в здании вокзала. Территория вокзала и площадь перед ним были оцеплены. Подробности произошедшего уточняются.

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