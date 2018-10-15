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В Оренбуржье отравились 8 гимназистов

Происшествия

Деятельность пищеблока в гимназии города Абдулино приостановлена

Абдулино, Оренбургская область, 15 октября 2018, 16:24 — REGNUM  В Абдулино Оренбургской области зафиксировано массовое отравление в гимназии №1. Медицинская помощь потребовалась восьми школьникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По факту массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди гимназистов организовано санитарно-эпидемиологическое расследование. Для лабораторного исследования взяты пробы питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, взяты смывы с объектов окружающей среды, биоматериал от больных. В здании общеобразовательного учреждения провели дезинфекцию.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства. Возбуждено административное производство. Работа пищеблока приостановлена.

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Массовые пищевые отравления
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