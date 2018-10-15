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Полиция полностью оцепила железнодорожный вокзал Кёльна

Происшествия

В здании вокзала был захвачен заложник

Полиция полностью оцепила железнодорожный вокзал Кёльна
Matti Blume
Немецкая полиция

Кёльн, Германия, 15 октября 2018, 16:14 — REGNUM  Главный железнодорожный вокзал Кёльна и площадь перед ним полностью оцеплены отрядами полиции. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает железнодорожная компания Deutsche Bahn.

По информации компании, движение всех поездов на главном вокзале Кёльна приостановлено из-за полицейской операции. Вокзал и привокзальная площадь полностью оцеплены. Точной информации о продолжительности полицейской операции пока нет.

Напомним, ранее германская полиция заявила, что в аптеке, расположенной в здании вокзала, был захвачен заложник, предположительно, женщина. Прибывшие на место полицейские силы выясняют все обстоятельства произошедшего. Ряд немецких СМИ сообщил, что на вокзале была слышна стрельба.

Однако полиция информацию о стрельбе и погибших не подтверждает.

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