В шахте Прикамья ЧП: есть пострадавший

пос. Сараны, Пермский край, , 15:44 — REGNUM В Пермском крае в поселке Сараны Горнозаводского района днем 15 октября случилось ЧП. В шахте «Рудная» произошло обрушение пород, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

На место выехали экстренные службы. В результате обрушения пострадал один рабочий. Его извлекли из-под завалов. По данным информресурсов, у мужчины травма головы и переломы он пребывает в шоковом состоянии. В настоящее время шахтер госпитализирован.

На месте сейчас работают горные спасатели. Внутри шахты людей нет. Устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.