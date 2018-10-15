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В шахте Прикамья ЧП: есть пострадавший

Происшествия

В Горнозаводсклом районе произошло обрушение пород. Под завалами оказался один рабочий

В шахте Прикамья ЧП: есть пострадавший
Александр Дайнека. В шахте. 1925

пос. Сараны, Пермский край, 15 октября 2018, 15:44 — REGNUM  В Пермском крае в поселке Сараны Горнозаводского района днем 15 октября случилось ЧП. В шахте «Рудная» произошло обрушение пород, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

На место выехали экстренные службы. В результате обрушения пострадал один рабочий. Его извлекли из-под завалов. По данным информресурсов, у мужчины травма головы и переломы он пребывает в шоковом состоянии. В настоящее время шахтер госпитализирован.

На месте сейчас работают горные спасатели. Внутри шахты людей нет. Устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

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