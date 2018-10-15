Система питьевой воды в пострадавшем от цунами Палу разрушена

Палу, Индонезия, , 15:44 — REGNUM Система питьевой воды в Палу, Сиги и Дунгала почти полностью разрушена из-за землетрясения, которое произошло в этом регионе 28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Системы подачи воды разрушена на 90%», — заявил начальник службы водоснабжения в индонезийской провинции Центральный Сулавеси Салиман Симанжунтак.

По его словам, текущее водоснабжение полностью остановлено, и потребуется много времени, чтобы восстановить инфраструктуру.

«Единственным решением остается брать воду из деревни Олободжу и ближайших к ней районов», — отметил Салиман Симанжунтак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил пострадавший от землетрясения Палу и встретился с местными жителями.

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