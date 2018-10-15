Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:06:33 МСК

Система питьевой воды в пострадавшем от цунами Палу разрушена

Происшествия

Текущее водоснабжение полностью остановлено и потребуется много времени, чтобы восстановить инфраструктуру

Система питьевой воды в пострадавшем от цунами Палу разрушена
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вода в ладонях

Палу, Индонезия, 15 октября 2018, 15:44 — REGNUM  Система питьевой воды в Палу, Сиги и Дунгала почти полностью разрушена из-за землетрясения, которое произошло в этом регионе 28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Системы подачи воды разрушена на 90%», — заявил начальник службы водоснабжения в индонезийской провинции Центральный Сулавеси Салиман Симанжунтак.

По его словам, текущее водоснабжение полностью остановлено, и потребуется много времени, чтобы восстановить инфраструктуру.

«Единственным решением остается брать воду из деревни Олободжу и ближайших к ней районов», — отметил Салиман Симанжунтак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил пострадавший от землетрясения Палу и встретился с местными жителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН пообщался с пострадавшими от землетрясения жителями Палу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить