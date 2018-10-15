Очевидцы говорят о захвате женщины возле кёльнского вокзала

Кёльн, Германия, , 15:50 — REGNUM Полиция полностью перекрыла прилегающую к главному вокзалу Кёльна площадь Бреслауэрплатц, где проходит операция по освобождению заложников, передает телеканал N-TV.

Полицейские с помощью громкоговорителей приказали всем пассажирам покинуть здание вокзала. Движение поездов полностью остановлено.

«В районе Бреслауэрплатц произошел захват заложников. Полиция с оперативными силами находится на месте и выясняет ситуацию. Пожалуйста, избегайте этого района. Следуйте за важной информацией», — сообщила кёльнская полиция в Twitter в 14:25 по московскому времени.

Очевидцы говорят о нескольких выстрелах внутри здания и о том, что речь идет о захвате женщины в заложники. Подтверждения этой информации от полиции не было. Полиция не сообщила о количестве заложников. Полицейские и пожарные присутствуют в большом количестве возле вокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, преступник скрывается в аптеке на Бреслауэрплатц.

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