В Ингушетии похищен правозащитник — глава СПЧ потребовал расследования

Магас, , 15:35 — REGNUM Глава совета по правам человека Михаил Федотов потребовал расследовать похищение правозащитника Международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Прибывший в Ингушетию для мониторинга протестного митинга против соглашения о границе с Чечней был похищен, избит и ограблен 6 октября, сообщили на сайте организации.

Сообщая, что в настоящее время его жизнь вне опасности, Amnesty International приводит подробности из рассказа правозащитника. По его словам, к нему подошел человек, представившись одним из организаторов митинга, пригласил сесть его к себе в машину и вывез за пределы города Магаса.

Там он уже представился Козловскому сотрудником ингушского Центра по борьбе с экстремизмом. Злоумышленники, угрожая оружием, заставили его раздеться, лечь на землю и, приставив к его голове пистолет, «устроили две инсценировки казни». Также они угрожали убить его жену и детей, если он расскажет о произошедшем. После этого, Козловского отвезли в Северную Осетию и выпустили недалеко от эропорта.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что по данному факту подано заявление в Следственный комитет РФ. С таким же заявлением обратился в СКР председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. После встречи с Олегом Козловским он также направил обращение о проведении расследования главе Ингушетии Юнус-Бек Евкурову.

Напомним, митинг в Ингушетии против соглашения об установлении административной границы с Чечней проходит с 4 октября. Недовольные граждане республики протестуют против неравноценного, по их мнению договора, ущемляющего интересы Ингушетии.

Читайте также: Митинг в столице Ингушетии не прекращается, активисты требуют референдума