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ЛНР: один солдат ВСУ погиб во время техобслуживания БМП

Происшествия

Еще двое получили травмы

Луганск, 15 октября 2018, 15:25 — REGNUM  Во время техобслуживания БМП погиб один военнослужащий ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 15 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, 14 октября украинские военнослужащий проводили техобслуживание БМП-1. Машина скатилась с эстакады, в результате чего один солдат погиб, еще двое получили травмы.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что военнослужащие 128-й бригады ВСУ производили выстрелы из миномета калибра 120 мм, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате солдаты дважды зарядили миномет, после чего орудие взорвалось: двое украинских солдат погибли, еще двое получили контузию.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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