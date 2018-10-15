Число жертв наводнения на юге Франции возросло до 13

Париж, , 15:23 — REGNUM В результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции погибли 13 человек, еще пятеро получили тяжелые ранения, сообщает 15 октября BFMTV со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о шести погибших. В префектуре Од также сообщили об эвакуации тысячи жителей коммуны Пезенс из-за риска прорыва Дамбы. Кроме того, все школы, колледжи и вузы в департаменте закрыты.

Напомним, в департаменте Од в ночь на 15 октября выпало свыше 180 мм осадков. Уровень воды достиг семи метров — беспрецедентного значения с 1891 года.

По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до завтрашнего утра. Ожидается, что выпадет до трехмесячной нормы осадков.

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