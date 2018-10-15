В Югре за похищение человека осуждён гражданин Азербайджана

Сургут, Югра, , 15:12 — REGNUM В Югре за похищение человека к семи годам лишения свободы приговорён гражданин Азербайджана. Преступление было совершено группой лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что подсудимый в январе 2015 года совместно с тремя своими знакомыми похитил предпринимателя из дома в Сургуте. Прежде чем поместить похищенного в автомобиль, ему нанесли удары битой, в том числе и по голове.

Заклеив потерпевшему рот и перевязав его руки скотчем, компания похитителей отправилась в сторону Тюмени. Но в дороге похищенный умер из-за проблем с сердцем. Труп похитители выбросили в кювет автодороги в Ишимском районе.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также приговорён к заключению ещё один его подельник. Двое других находятся в розыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в сентябре 2018 года была схвачена банда вымогателей. Под стражу заключены четыре человека. Речь идёт о преступной группе под руководством некого Л., которая похищала бизнесменов в 2010—2012 годах. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Наталья Деваева, следствие будет долгим.

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