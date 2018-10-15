У группы наркодилеров изъято 50 кг «синтетики», продававшейся в регионах РФ

Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В России накрыта крупная сеть по сбыту наркотиков. Оперативниками изъято более 50 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения, которые злоумышленники планировали продавать в семи регионах, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Выявить группу удалось после задержания в Чувашии 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который планировал продать в республике почти 1,5 кг наркотиков и успел сделать несколько «закладок».

"По оперативной информации, это был один из оптовых курьеров, который забирал крупные партии наркотиков в Московской области и сбывал их путем закладок», — говорят полицейские.

В ходе дальнейших мероприятий совместно с сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в Москве был задержан 26-летний житель Орловской области. На его съемной квартире изъято около 30 кг наркотиков. По данным правоохранителей, товар предназначался для распространения на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Московской, Нижегородской, Тульской и Калужской областях.

В настоящее время задержаны 12 предполагаемых участников незаконного бизнеса, изъято в общей сложности более 50 кг запрещённых веществ. По предварительной оценке, стоимость такой партии превышает 100 млн рублей.

Отметим, в августе 2018 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной наркогруппы из 21 человека. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Фигурантам предъявлено обвинение по 154 эпизодам преступной деятельности, в том числе по 16 преступлениям в сфере легализации наркодоходов на сумму 1,9 млн рублей.

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