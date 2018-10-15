ВСУ подвергли обстрелам 10 населенных пунктов в ДНР

Донецк, , 14:57 — REGNUM Украинские войска обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 14 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, каратели обстреляли ДНР из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В ходе обстрелов был убит заключенный Мичуринской исправительной колонии №57 1991 года рождения. В общей сложности украинские боевики выпустили по республике 78 единиц боеприпасов.

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР 1,478 тыс. боеприпасов, убив одного мирного жителя и повредив 18 жилых омов и три объекта инфраструктуры.