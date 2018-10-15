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В Кёльне злоумышленник захватил заложников: идет полицейская операция

Происшествия

Инцидент произошел в районе главного вокзала

Кёльн, Германия, 15 октября 2018, 14:46 — REGNUM  В немецком городе Кёльн в районе главного вокзала проходит полицейская операция, пишет здание Bild.

Есть информация, что в аптеке на Бреслауэр платц находится злоумышленник. Вокзал закрыт, на Бреслауэр платц находятся полицейские машины с автоматчиками наготове.

«Мы готовы к любому развитию событий», — заявил представитель полиции изданию Bild.

Газета Kölner Stadtanzeiger сообщила о стрельбе, но официального подтверждения этой информации не поступало.

В 14:25 поступило сообщение от полиции, что злоумышленник захватил заложников.

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