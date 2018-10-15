Пять лет тюрьмы грозит ревнивому мурманчанину за стрельбу в кафе

Мурманск, , 14:38 — REGNUM В Росгвардию поступило сообщение из бара, расположенного на проспекте Ленина города Мурманска. Администрация заведения рассказала о драке, сообщает телекомпания ТВ-21. Прибывший наряд сотрудников доставил в отдел полиции мужчину, спровоцировавшего конфликт с одним из посетителей.

Полицейские выяснили, что задержанный парень увидел в заведении свою бывшую возлюбленную с другим мужчиной. Во время выяснения отношений он ударил соперника несколько раз по лицу.

После этого он пошёл в гардероб за барсеткой, в которой лежал травматический пистолет. Вернувшись в зал и не найдя своего оппонента, он несколько раз выстрелил в потолок. К тому моменту в заведение прибыл наряд полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мурманчанин 1985 года рождения, как установили полицейские, уже был судим за нанесение побоев. Возбуждено уголовное по статье «Хулиганство». Теперь молодой человек рискует провести пять лет в неволе.