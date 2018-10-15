Сколько стоит жизнь: дела об убийствах в Чувашии и Ульяновской области

Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области раскрыты убийства, которые совершены из-за денег. Дело в чувашском Новочебоксарске примечательно тем, что преступник, застреливший жертву, скрывался от следствия более 16 лет. По словам осуждённого, погибший взял у него несколько тысяч долларов и не спешил возвращать долг, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. В Ульяновской области причиной конфликта, закончившегося убийством, могли стать 100 рублей, якобы присвоенные погибшим.

В чувашском Новочебоксарске убийство произошло в феврале 2002 года. На момент преступления злоумышленнику было 28 лет. По данным следствия, он застрелил жертву, пустив в голову две пули.

«Причиной стали личные неприязненные отношения, обусловленные тем, что последний не возвращал крупную сумму денежных средств», — сказал Олег Дмитриев.

Со слов злоумышленника, речь шла о долге в несколько тысяч долларов. После убийства он выехал за пределы Чувашии и скрывался от правоохранительных органов до 5 мая 2018 года. Он был доставлен в Чебоксары из города Покров Владимирской области. В суде мужчина свою вину признал в полном объеме и признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд назначил ему 11 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

В Ульяновской области завершено расследование убийства, совершённого 18 августа 2018 года в одном из сёл Кузоватовского района. По данным областного следственного управления СКР, в ходе ссоры с односельчанином жертве было нанесено пять ударов кухонным ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг дом и скрылся.

«В ходе допросов он дал признательные показания, пояснив, что причиной ссоры стало то, что потерпевший присвоил выпавшую у их общего знакомого купюру достоинством 100 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый нигде не работает, в настоящее время находится под стражей. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога»). Дело ушло в суд.