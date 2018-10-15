ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Луганск, , 14:34 — REGNUM Украинские боевики пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 14 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли пгт Фрунзе, поселок Марьевка и села Калиновка, Желобок и Лозовое. При этом украинские войска применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберное и другое стрелковое оружие.

Напомним, в Донбассе стороны не один раз пытались заключать перемирия. Так, 29 августа Украина и ДНР и ЛНР договорились об объявлении «школьного» перемирия. Однако сразу после этого украинские каратели начали обстреливать республики.

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