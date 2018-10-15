«Дочку» Аэрофлота оштрафовали в Тюмени за отсутствие воды

Тюмень, , 14:21 — REGNUM Тюменская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию «Россия». Сотрудники «России» при задержке рейса по маршруту «Тюмень — Санкт-Петербург» не обеспечили пассажиров прохладительными напитками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Воздушное судно А-319 авиакомпании «Россия» (дочерняя фирма «Аэрофлота») в мае 2018 года задержалось на 15 часов по причине технической неисправности в аэропорту Рощино. Пассажирам задержанного рейса своевременно не была предоставлена услуга по обеспечению прохладительными напитками. Согласно Воздушному кодексу, пассажиров должны обеспечивать водой при задержке рейса более двух часов.

В итоге авиакомпания была признана виновной по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов») и поплатилась 20 тыс. рублей штрафа.

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