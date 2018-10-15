Возбуждено дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами — СМИ

Москва, , 14:08 — REGNUM В отношении неизвестных, которые забросали двери здания ФСБ на Лубянской площади яйцами и файерами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 13 октября, когда группа молодых людей, двоих из которых впоследствии задержали, приблизилась к зданию ФСБ, и начала зашвыривать яйцами и пиротехническими патронами входные двери.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — цитирует агентство слова собеседника в МВД.

Сообщается, что на сегодняшний день правоохранители устанавливают точное количество хулиганов и их роль в указанном «деянии».

Напомним, ранее телеканал «РЕН-ТВ» передал, что в хулиганской выходке на Лубянской площади участвовало пятеро человек.