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Возбуждено дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами — СМИ

Происшествия

Группа молодых людей, двоих из которых впоследствии задержали, приблизилась к зданию ФСБ, и начала зашвыривать яйцами и пиротехническими патронами входные двери

Москва, 15 октября 2018, 14:08 — REGNUM  В отношении неизвестных, которые забросали двери здания ФСБ на Лубянской площади яйцами и файерами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 13 октября, когда группа молодых людей, двоих из которых впоследствии задержали, приблизилась к зданию ФСБ, и начала зашвыривать яйцами и пиротехническими патронами входные двери.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — цитирует агентство слова собеседника в МВД.

Сообщается, что на сегодняшний день правоохранители устанавливают точное количество хулиганов и их роль в указанном «деянии».

Напомним, ранее телеканал «РЕН-ТВ» передал, что в хулиганской выходке на Лубянской площади участвовало пятеро человек.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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