В Караганде из-за гололеда резко выросло количество ДТП

Караганда, Казахстан, , 14:09 — REGNUM Из-за гололедных явлений в Караганде за два дня зафиксировано 88 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает 15 октября издание Zakon. kz со ссылкой на департамент внутренних дел Карагандинской области.

В связи с резким ухудшением погодных условий полиция просит водителей своевременно менять резину и соблюдать правила дорожного движения. Около 90 ДТП зафиксировано с 9:00 13 октября по 9:00 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года зарегистрировано 9670 ДТП, в которых травмировались 12 562 человек. За отчетный период в автомобильных авариях погиб 1251 человек.

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