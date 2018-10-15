Понедельник, 15 Октября 2018 года
14:24:18 МСК

Восемь тысяч хозяйств остались без электричества на юге Франции

Происшествия

В департаменте Од погибло семь человек и пятеро получили серьезные ранения

Каркасон, Франция, 15 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Восемь тысяч хозяйств остались без электричества из-за наводнения на юге Франции, сообщает Europe1.

Около восьми тысяч хозяйств лишились электричества в департаментах Од и Эро из-за наводнения. «Команды находятся на местах, но ситуация все еще остается непредсказуемой из-за очень сложных погодных условий», — заявили в центре распределения электроэнергии Enedis.

В департаменте Од объявлен красный уровень опасности. По последним данным, в департаменте погибло семь человек и пятеро получили серьезные ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 октября в Каркасоне выпало от 160 до 180 мм осадков. Уровень воды в Оде достиг семи метров, беспрецедентного значения с 1891 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение на юге Франции: премьер-министр посетит департамент Од

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить