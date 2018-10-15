Жертвы неудачной посадки самолета в Гессене были членами одной семьи

Кассель, Германия, , 13:59 — REGNUM Полиция установила личности жертв неудачной посадки легкомоторного самолета на горе Вассеркуппе в Германии, передает телеканал N-TV.

15 октября полиция сообщила, что погибшие были членами одной семьи. Это 39-летняя женщина, её 11-летний сын и, вероятно, 12-летняя дочь. Семья проживала в Гессене неподалеку от города Фульда. Ранее средства массовой информации сообщили о гибели двух женщин и ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября при попытке посадки легкомоторный самолет Cessna с пилотом и тремя пассажирами на борту врезался в группу людей. Полиция ведет расследование инцидента.

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